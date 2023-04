 US-Anleihen legen im späten Handel weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im späteren Handel noch etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,37 Prozent auf 114,89 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,51 Prozent. Dem Handel fehlte es an Impulsen. Es standen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf dem Kalender.

NEW YORK Die Märkte warten auf Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Am Wochenende begann jedoch die Stillhalteperiode vor der nächsten Zinsentscheidung am 3. Mai. Aussagen von Notenbankern werden daher nicht erwartet. Viele Beobachter rechnen damit, dass die Fed zunächst nur noch einmal den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Zuletzt eher enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten bestätigten diese Erwartung.