 US-Anleihen legen im Verlauf noch etwas weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf noch etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,17 Prozent auf 112,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel auf 3,80 Prozent.

NEW YORK Enttäuschende Wachstumsdaten aus China sorgten dafür, dass Anleger sich nach sichereren Papieren umsahen und Staatsanleihen gelten als deutlich risikoärmer als Aktien. Der Kursauftrieb wurde allerdings durch Konjunkturdaten aus den USA auch wieder etwas gedämpft.

In China, der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, fiel das Wachstum im zweiten Quartal zwar stärker aus als zum Jahresauftakt, blieb aber hinter den Erwartungen der Experten zurück. Das konnten auch überraschend starke Daten zur chinesischen Industrieproduktion im Juni nicht kompensieren. In den USA trübte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York im Juli ein, allerdings längst nicht so deutlich wie befürchtet.