 US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im späten Handel gut behauptet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,11 Prozent auf 112,27 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen belief sich auf 3,83 Prozent.

NEW YORK Der Anstieg der Renditen vom Vortag ist damit vorerst gestoppt. Am Donnerstag hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt, was den Renditen Auftrieb verlieh und die Kurse unter Druck gesetzt hatte.