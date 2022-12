 US-Anleihen legen nach Inflationsdaten kräftig zu

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Dienstag auf Inflationszahlen mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 1,13 Prozent auf 115,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug deutlich auf 3,49 Prozent.

NEW YORK Starke Reaktionen riefen Inflationsdaten für den Monat November hervor. Die Teuerung ging deutlicher zurück als von Experten erwartet. Mit 7,1 Prozent ist sie im längeren Vergleich zwar immer noch hoch. In den vergangenen Monaten ist die Rate aber spürbar gesunken. Schon wegen statistischer Basiseffekte dürfte sich die Entwicklung fortsetzen und der US-Notenbank Fed etwas Spielraum verschaffen, ihren Kampf gegen die Teuerung mit etwas weniger Tempo fortzusetzen.

Die nächste Zinsentscheidung steht bereits an diesem Mittwoch an. Ökonomen rechnen mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte, nachdem die Fed in den Monaten zuvor eine Anhebung um jeweils 0,75 Punkte vorgenommen hatte. Zunehmend dürften die Währungshüter auch darauf achten, dass sie die Wirtschaft nicht mit zu starken Zinserhöhungen überfordern. Die flache und teils inverse Zinsstruktur am US-Rentenmarkt deutet auf diese Gefahr seit längerem hin.