 US-Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,04 Prozent auf 110,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug wenige verändert 4,10 Prozent.

NEW YORK Konjunkturdaten hatten keinen sichtbaren Einfluss auf die Anleihekurse, sie fielen jedoch durchweg solide aus. Zahlen zu den Konsumausgaben und Einkommen der privaten Haushalte deuteten ebenso wie die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf eine gute Verfassung der US-Wirtschaft hin. Dies war in den vergangenen Tagen nicht immer so gewesen, als Wirtschaftszahlen immer wieder für Enttäuschung gesorgt hatten. Der Preisauftrieb hat sich unterdessen zuletzt wieder etwas verstärkt, wie aus dem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Inflationsindex PCE hervorgeht. Fraglich ist, ob und wie die Federal Reserve auf die Entwicklung reagiert. Der nächste Zinsentscheid steht in etwa drei Wochen an. Bisher ist nicht klar, ob die Währungshüter ihren entschiedenen Straffungskurs fortsetzen werden.