 US-Anleihen: Leichte Verluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 115,69 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 3,41 Prozent.

NEW YORK Neue Konjunkturdaten überraschten positiv und übten etwas Druck auf sichere Wertpapiere wie US-Anleihen aus. Die Bestellungen langlebiger Konsumgüter sind im März deutlich stärker gestiegen als erwartet. Getrübt wurde die Entwicklung allerdings durch die Bestellungen abzüglich des Luftfahrt- und Militärsektors, die nachgaben. Diese Größe gilt als Richtwert für die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Handelsverlauf dürften Anleger den US-Bankensektor im Auge behalten. Am Vortag hatten enttäuscht aufgenommene Quartalszahlen der angeschlagenen Bank First Republic für neue Verunsicherung gesorgt. Darüber hinaus steht seit einiger Zeit die Debatte über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze im Fokus. Bisher konnten sich Demokraten und Republikaner nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.