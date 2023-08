 US-Anleihen machen Anfangsverluste wett und stagnieren

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag anfängliche leichte Verluste wieder aufgeholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verharrte zuletzt bei 111,14 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg auf 4,08 Prozent.

NEW YORK Der Rückgang der Renditen nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts hat damit nicht lange angehalten. Am Freitag hatte ein unerwartet schwacher Anstieg der Zahl von Beschäftigten im Juli die Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen verstärkt, was die Renditen zeitweise unter Druck setzte.

Zu Beginn der Woche brachte allerdings ein Mitglied der US-Notenbank Fed weiter steigende Zinsen ins Spiel. Laut Redetext bekräftigte Notenbank-Gouverneurin Michelle Bowman bei einer Veranstaltung, dass eine weitere Erhöhung der Leitzinsen wahrscheinlich notwendig sei, um die Inflation wieder auf das von der Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent zu drücken. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben, die weitere Zinspolitik allerdings offen gelassen.