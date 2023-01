 US-Anleihen mit klaren Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre deutlichen Eröffnungsgewinne im Handelsverlauf verdoppelt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 1,05 Prozent höher bei 115,88 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,37 Prozent.

NEW YORK Zinsdruck kam zum einen aus Japan. Dort behielt die Zentralbank ihre lockere Ausrichtung trotz einer anziehenden Inflation bei. Die Renditen am japanischen Markt gaben spürbar nach, was auch auf andere Rentenmärkte ausstrahlte. Konjunkturdaten aus den USA sorgten für zusätzlichen Renditedruck.