 US-Anleihen mit Kursverlusten - Warten auf Fed

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach freundlichem Auftakt nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,20 Prozent auf 112,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen stieg im Gegenzug auf 3,86 Prozent.

NEW YORK Die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für Juli fielen für den US-Dienstleistungssektor schlechter und für das Verarbeitende Gewerbe besser als erwartet aus. In der Eurozone hatte sich die Unternehmensstimmung im Juli erneut und deutlich eingetrübt und so Konjunktursorgen verstärkt.

Die Anleger warten vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird am Mittwoch eine weitere Erhöhung erwartet. Offen ist jedoch, wie es danach weiter geht. Vertreter der US-Notenbank Fed sind angehalten, sich vor der Sitzung nicht mehr öffentlich zu geldpolitischen Themen zu äußern.