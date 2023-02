 US-Anleihen nach Arbeitsmarktbericht stark unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach unerwartet starken Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 114,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug kräftig auf 3,49 Prozent.

NEW YORK Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurde bekannt, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres deutlich besser als erwartet entwickelt hat. Im Januar war die Beschäftigung überraschend stark gestiegen, um 517 000. Das ist mehr als doppelt so viel, wie am Markt erwartet worden war. Außerdem fiel die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 1969. Der US-Arbeitsmarkt hat für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine hohe Bedeutung. Die starke Entwicklung im Januar vergrößert den Spielraum für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt am Mittwoch erhöht, aber nur noch um 0,25 Prozentpunkte und weiter steigende Zinsen signalisiert.