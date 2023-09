 US-Anleihen nach verhaltenem Start weiter ohne Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem verhaltenen Start auch im weiteren Handelsverlauf keine Dynamik entwickelt. Zuletzt verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) 0,06 Prozent auf 109,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen lag bei 4,26 Prozent.

NEW YORK Bewegende US-Konjunkturdaten gab es vor dem Wochenende nicht. Auch an den New Yorker Börsen hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.