 US-Anleihen: Nachgebende Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im Handelsverlauf gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,26 Prozent auf 114,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,60 Prozent.

NEW YORK Zinsauftrieb aus Europa schwappte in die USA über. Insbesondere britische Anleihen tendierten schwach, nachdem neue Inflationszahlen höher ausgefallen waren als erwartet. Dies dämpft Erwartungen einiger Notenbankexperten, wonach die Bank of England ihren Zinsanhebungskurs bald beenden könnte.