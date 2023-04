 US-Anleihen profitieren von schwachen heimischen Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag von schwachen heimischen Konjunkturdaten profitiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,44 Prozent auf 114,69 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,54 Prozent.

NEW YORK Während die Zahl der wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet stieg, trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im April deutlich ein. Analysten hatten hingegen mit einer moderaten Stimmungsaufhellung gerechnet. Dazu gingen sowohl konjunkturelle Frühindikatoren als auch die Verkäufe bestehender Häuser im März stärker zurück als prognostiziert. Bereits davor habe der am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Regierung ("Beige Book") Sorgen vor einer Wirtschaftsabschwächung geschürt, merkte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK an.