 US-Anleihen sinken im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,30 Prozent auf 110,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,14 Prozent.

NEW YORK Zum Auftakt am US-Rentenmarkt war bekannt geworden, dass die Erzeugerpreise in den USA im Juli wieder stärker gestiegen sind als im Monat zuvor. Der Zuwachs im Jahresvergleich um 0,8 Prozent war zudem etwas kräftiger ausgefallen, als Analysten zuvor im Schnitt erwartet hatten.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation ist laut Zahlen vom Donnerstag im Juli auch etwas gestiegen. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt nach einer Zinspause ihre Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation erneut angehoben. Das weitere Vorgehen ließ sie allerdings offen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Daten zur Konsumlaune in den USA auf dem Programm, die kurz vor dem Wochenende für neue Impulse im Handel mit US-Anleihen sorgen könnten.