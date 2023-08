 US-Anleihen stabilisieren sich - Zehnjährige Rendite knapp über 4 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. Damit haben sich die Kurse nach den Gewinnen vom Vortag vorerst stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 111,39 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,02 Prozent.

NEW YORK Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Markt für US-Anleihen. Erst am Donnerstag werden neue Inflationsdaten veröffentlicht, die für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtig sind.