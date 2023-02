 US-Anleihen: Stabilisiert vor US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Groß von der Stelle kamen die Kurse aber nicht, denn Anleger zeigten sich generell wieder risikobereiter und griffen eher bei Aktien zu als bei Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige US-Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt knapp um 0,07 Prozent auf 112,77 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,72 Prozent.

NEW YORK Die Anleger am Anleihemarkt warten auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten für Januar am Dienstag. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Dies würde die US-Notenbank Fed in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht stark zu erhöhen.