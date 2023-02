 US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,32 Prozent auf 113,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere ging moderat auf 3,58 Prozent zurück.

NEW YORK Etwas Zinsdruck kam von neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Kurzfristindiator für die Lage am Jobmarkt - stiegen in der vergangenen Woche stärker als erwartet. Zahlen vom Arbeitsmarkt spielen für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve eine große Rolle. Die Fed sieht in der seit längerem robusten Beschäftigungslage zusätzliche Inflationsgefahren, weshalb ihr eine Abkühlung nicht ungelegen kommt. Derzeit wird an den Märkten mit weiteren Zinsanhebungen um insgesamt rund 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Der US-Leitzins würde sich dann über der Marke von 5 Prozent bewegen. Für die zweite Jahreshälfte werden jedoch schon wieder Zinssenkungen erwartet.