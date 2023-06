US-Anleihen starten mit Kursgewinnen in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,18 Prozent auf 113,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,71 Prozent.