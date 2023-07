 US-Anleihen starten mit Kursgewinnen - Warten auf Fed

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,19 Prozent auf 112,44 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,80 Prozent.

NEW YORK Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag stehen die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. In der Eurozone hatte sich der entsprechende Indikator im Juli stärker als erwartet eingetrübt und so Konjunktursorgen verstärkt. In den USA steht allerdings der Konjunkturindikator des Institut for Supply Management (ISM) stärker im Blick der Märkte.

Die Anleger warten vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird am Mittwoch eine weitere Zinserhöhung erwartet. Offen ist jedoch, wie es danach weiter geht. Vertreter der US-Notenbank Fed sind angehalten, sich vor der Sitzung nicht mehr öffentlich zu geldpolitischen Themen zu äußern.