 US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Handelsstart um 0,11 Prozent auf 115,30 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere fiel im Gegenzug geringfügig auf 3,50 Prozent.

NEW YORK Am Dienstag stehen zwar keine nennenswerten Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings findet ein wichtiges Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, statt. Es geht um die strittige Anhebung der Schuldengrenze. Die Republikaner wollen nur zustimmen, wenn als Gegenleistung Staatsausgaben gekürzt werden. Die Demokraten wollen Budgetverhandlungen nicht mit dem Schuldendeckel verknüpfen. Wann der US-Regierung das Geld ausgeht und wichtige Zahlungen nicht mehr geleistet werden können, ist nicht ganz klar. Zuletzt hatte Finanzministerin Janet Yellen einen Termin bereits Anfang Juni genannt und vor erheblichen Verwerfungen gewarnt, sollten etwa Schuldzahlungen nicht mehr erfolgen können. Im Tagesverlauf wollen sich auch einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden, darunter der designierte neue Vizechef der Federal Reserve, Philip Jefferson, und der einflussreiche Chef der Fed von New York, John Williams.