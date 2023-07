 US-Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 112,30 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,82 Prozent.

NEW YORK Der Anstieg der Renditen vom Vortag ist damit vorerst gestoppt. Am Donnerstag hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt, was den Renditen Auftrieb verlieh und die Kurse unter Druck gesetzt hatte.

Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Es wird daher mit einem vergleichsweise impulsarmen Handel am US-Rentenmarkt gerechnet. Zudem sind Vertreter der US-Notenbank Fed angehalten, sich vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche nicht mehr öffentlich zu geldpolitischen Themen zu äußern.