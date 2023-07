 US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Beginn um 0,06 Prozent auf 111,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,87 Prozent.

NEW YORK Dem Markt fehlte es nach dem Feiertag an Impulsen. Im Handelsverlauf stehen Zahlen zu den Industrieaufträgen an. Am Abend (MESZ) wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Sitzung veröffentlichen. Im Juni hatte die Fed bei ihren Zinserhöhungen pausiert. Die Anleger erhoffen sich von der Veröffentlichung Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung Ende Juli.