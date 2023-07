 US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,13 Prozent auf 110,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 4,08 Prozent.

NEW YORK Entscheidende Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nicht auf dem Programm. Am Nachmittag werden Lagerdaten aus dem Großhandel erwartet, am Abend werden Zahlen zur Kreditvergabe veröffentlicht. Beides wird an den Märkten in der Regel ohne größere Kursausschläge lediglich zur Kenntnis genommen. Im Handelsverlauf äußern sich allerdings einige Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve. Die Wortmeldungen dürften genau verfolgt werden, da am kommenden Wochenende bereits die Schweigeperiode vor der nächsten Zinssitzung beginnt. Gegenwärtig ist nicht ganz klar, ob die Fed ihre Zinsanhebungen nach der Pause im Juli wieder aufnehmen wird.