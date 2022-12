 US-Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,31 Prozent auf 114,0 Punkte. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit stieg im Gegenzug auf 3,54 Prozent.

NEW YORK Am Markt wurde die schwache Eröffnung mit entsprechenden Vorgaben aus dem europäischen Handel begründet. Konjunkturdaten stehen erst im Handelsverlauf an. Erwartet wird insbesondere der ISM-Index für die Dienstleister. Der Indikator gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Äußerungen ranghoher US-Notenbanker zur aktuellen Geldpolitik dürften in dieser Woche ausbleiben. Seit vergangenen Freitag befinden sich die Zentralbanker in ihrer vereinbarten Schweigephase vor Zinssitzungen. Das nächste Treffen des Offenmarktausschusses FOMC findet Mitte Dezember statt. Es wird mit einer Verringerung des geldpolitischen Straffungstempos gerechnet. /bgf/jsl Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen