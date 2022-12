 US-Anleihen starten schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,50 Prozent auf 114,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,47 Prozent.

NEW YORK Marktbeobachter verwiesen auf die etwas freundlichere Stimmung an den New Yorker Aktienmärkten. Hier waren die Futures zuletzt in die Gewinnzone gedreht und lassen leichte Kursgewinne zum Handelsauftakt erwarten.

Außerdem zeigte sich am US-Rentenmarkt eine Gegenbewegung, nachdem die Kurse in den vergangenen Handelstagen gestiegen waren. Neue Konjunkturdaten konnten den Notierungen zum Handelsauftakt keinen nachhaltigen Impuls verleihen. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gestiegen. Ihre Zahl legte nach Angaben des Arbeitsministeriums um 4000 auf 230 000 zu.