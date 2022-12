 US-Anleihen verlieren

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Freitag Kursverluste verzeichnet. Am letzten Handelstag des Jahres sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zuletzt um 0,29 Prozent auf 112,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,88 Prozent. Der Handel verlief recht impulslos.

NEW YORK Am Freitag veröffentlichte Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Region Chicago für Dezember fielen besser als von Experten erwartet aus.

