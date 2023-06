 US-Anleihen weiten Anfangsverluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die jüngst etwas stabilisierten US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre anfänglichen Verluste ausgeweitet. Zuletzt verzeichnete der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) ein Minus von 0,41 Prozent auf 112,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,77 Prozent.

NEW YORK Ähnlich wie dem Devisenmarkt gab das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan auch den festverzinslichen Wertpapieren nur kurzfristige Impulse. Nach wie vor dominiert am Anleihenmarkt ebenfalls die Geldpolitik die Kurse.

Christopher Waller, Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, äußerte sich am Freitag zu den geldpolitischen Konsequenzen der jüngsten Bankenturbulenzen. Seiner Ansicht nach ist es noch nicht klar, ob diese zu einer deutlichen Verschärfung der Kreditkonditionen führen - was wiederum Auswirkungen auf die Geldpolitik haben könnte. "Ich unterstütze es nicht, den geldpolitischen Kurs wegen Sorgen aufgrund ineffektiven Managements bei einigen Banken zu ändern", stellte Waller klar. Der Fed-Direktor gilt als Befürworter einer straffen Geldpolitik.

Die Fed hatte am Mittwoch ihre Leitzinsen erwartungsgemäß nicht verändert. Allerdings signalisierte sie zur Überraschung vieler Experten weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Tags darauf hob die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet ihre Leitzinsen zum achten Mal in Folge an und stellte zumindest eine weitere Erhöhung auf der nächsten Sitzung Ende Juli in Aussicht.