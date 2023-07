 US-Anleihen weiten Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Anleihen haben am Donnerstag ihre Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,98 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen stieg im Gegenzug auf 4 Prozent.

NEW YORK Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag wie bereits am Vorabend die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Beide Zentralbanken lieferten aber keine klaren Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs und verwiesen darauf, dass künftige Zinsentscheidungen von Konjunkturdaten abhängig seien.

US-Zahlen fielen stark aus. Wöchentliche Kennziffern vom Arbeitsmarkt waren überraschend robust und Daten zum US-Auftragseingang unerwartet stark ausgefallen. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wuchs außerdem im Frühjahr stärker als erwartet.