 US-Anleihen weiten Verluste vom Freitag aus

US-Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geblieben und mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,46 Prozent auf 115,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

Bereits am Freitag hatten überraschend robuste Daten vom Arbeitsmarkt die als sicher geltenden Staatspapiere belastet. Dieser Trend setzte sich nun fort. Ansonsten blieben die Impulse rar. Im Handelsverlauf rückte eine Umfrage der Notenbank Fed zu den Kreditbedingungen der Banken in den Fokus. Diese Befragung deutete allerdings im Gegensatz zu den Jobdaten nicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed hin. "Die Kreditvergabe war bereits schon restriktiv und wurde laut der Umfrage unter Kreditabteilungen der US-Banken noch restriktiver", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Umfrage zu den Kreditvergabebedingungen erhärte die Sichtweise, dass die Notenbank keine weiteren Zinsanhebungen mehr vornehmen werde.