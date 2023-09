 US-Anleihen weiter leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im späten Handel um 0,09 Prozent auf 109,88 Punkte. Die Rendite betrug 4,27 Prozent.

NEW YORK Dem Markt fehlte es an Impulsen, da marktbewegende Konjunkturdaten erst wieder am Mittwoch veröffentlicht werden. Dann stehen die Verbraucherpreise für September auf der Agenda. Sie könnten einen weiteren Hinweis für die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank geben. An den Märkten wird überwiegend damit gerechnet, dass die US-Notenbank eine Zinspause einlegt.