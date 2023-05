US-Anleihen ziehen deutlich an - Inflation geht weiter zurück

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die Inflationsdaten für April reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,58 Prozent auf 115,86 Punkte und baute damit sein Plus aus dem frühen Handel noch etwas aus. Die Rendite für zehnjährige Papiere sackte im Gegenzug auf 3,44 Prozent ab.