 US-Anleihen ziehen kräftig an

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Montag klare Kursgewinne verzeichnet. Am Markt war von einer Gegenbewegung auf die teils deutlichen Verluste in den vergangenen Wochen die Rede. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 1,07 Prozent auf 113,27 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,65 Prozent. Sie liegt damit wieder etwas deutlicher unter ihrem unlängst erreichtem höchsten Stand seit 2010 von gut 4 Prozent.