 US-Börse Nasdaq übernimmt Software-Anbieter Adenza

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Technologiebörse Nasdaq übernimmt den Software-Anbieter Adenza. Der Kaufpreis liege bei 10,5 Milliarden US-Dollar (9,8 Mrd Euro) in bar und eigenen Aktien, teilte die Nasdaq am Montag in New York mit. Adenza bietet unter seinen Marken Calypso und AxiomSL Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an, mit denen diese Risiken managen und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften gewährleisten können. Verkäufer ist die Software-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo. Bei Anlegern kam der Schritt zunächst schlecht an: Die Nasdaq-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel rund fünf Prozent an Wert.

NEW YORK Mit 5,75 Milliarden Dollar soll gut die Hälfte des Kaufpreises in bar fließen. Dafür will die Nasdaq etwa 5,9 Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen und eine bereits gesicherte Brückenfinanzierung ablösen. Zudem soll Thoma Bravo 85,6 Millionen Nasdaq-Aktien erhalten, was einem Anteil von 14,9 Prozent an der Technologie-Börse entspricht. Auch soll Thoma-Bravo-Partner Holden Spaht in den Verwaltungsrat der Nasdaq einziehen. Dem Deal müssen unter anderem noch die Aufsichtsbehörden zustimmen. Den Vollzug erwartet die Nasdaq binnen sechs bis neun Monaten.