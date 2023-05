US-Finanzkonzern JP Morgan Chase übernimmt First Republic Bank

SACRAMENTO (dpa-AFX) -Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird von JPMorgan übernommen. Zunächst wird die US-Einlagensicherung FDIC Treuhänderin des Institutes, wie die kalifornische Finanzregulierungsbehörde DFPI am Montag mitteilte. JP Morgan übernimmt demnach im nächsten Schritt First Republic mit allen Einlagen und praktisch allen Vermögenswerten.