US-Handelsministerin Raimondo beginnt Gespräche in Peking

PEKING (dpa-AFX) -US-Handelsministerin Gina Raimondo hat ihre politischen Gespräche in Peking begonnen. Zum Auftakt ihrer bis Mittwoch dauernden Reise traf Raimondo am Montag in der chinesischen Hauptstadt zunächst mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao zusammen.