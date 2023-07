US-Klimabeauftragter John Kerry beginnt Besuch in China

PEKING (dpa-AFX) -Der US-Klimabeauftragte John Kerry ist zu politischen Gesprächen in China eingetroffen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, landete der Gast aus den USA am Sonntag in Peking. Kerry ist nach Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen der dritte hochrangige US-Politiker, der innerhalb weniger Wochen China besucht. Die Reise ist bis Mittwoch geplant.