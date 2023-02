US-Notenbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Notenbank Fed hat ihr Zinserhöhungstempo wie erwartet erneut verlangsamt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt gab. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet.