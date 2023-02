 US-Notenbank will Leitzinsen weiter anheben

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Notenbank Federal Reserve will ihren Leitzins auch nach der jüngsten Anhebung weiter erhöhen. Weitere Straffungen seien angemessen, um die Inflation auf das Fed-Ziel von zwei Prozent zurückzuführen, heißt es in einer Stellungnahme der Zentralbank vom Mittwochabend. Analysten und Anleger hatten gespannt auf einen solchen Hinweis gewartet, weil die hohe Inflation zuletzt gesunken ist und die Wirtschaft sich abschwächt. Beides spricht eigentlich eher gegen als für zusätzliche Straffungen.

WASHINGTON Mit der Stellungnahme erhöhte die Fed ihre Leitzinsen das achte Mal in Folge. Allerdings verringerte sie abermals das Tempo der Straffung. Der Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Im Dezember hatte die Fed den Zins noch deutlicher um einen halben Prozentpunkt angehoben. Davor war der Leitzins viermal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte erhöht worden. Vor knapp einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen. /bgf/jsl/zb