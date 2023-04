 US-Notenbank: Wirtschaft entwickelt sich relativ stabil - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Wirtschaft hat sich einem Bericht der US-Notenbank Federal Reserve zufolge zuletzt relativ stabil entwickelt. In den vergangenen Wochen habe sich die wirtschaftliche Aktivität nur wenig verändert, teilte die Fed am Mittwochabend in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Neun Notenbankdistrikte hätten über stabile Bedingungen berichtet, drei Distrikte hätten ein mäßiges Wachstum gemeldet. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April.