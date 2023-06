 US-Notenbankchef Powell: Fed-Mitglieder sehen Leitzinsen zum Jahresende höher

WASHINGTON (dpa-AFX) -US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten, dass man in diesem Jahr die Zinsen "etwas" weiter anheben müsse, um die Inflation langfristig auf das Zwei-Prozent-Ziel zu senken, sagte Powell laut einer am Mittwoch vorab verbreiteten Rede. Powell wird ab 16 Uhr vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses sprechen.

WASHINGTON Die Inflation habe sich seit Mitte letzten Jahres abgeschwächt, aber der Preisdruck sei nach wie vor zu hoch und die Fed habe noch einen "weiten Weg" vor sich, um ihr Ziel zu erreichen, heißt es in der Mitteilung. Powell wiederholte damit Aussagen vom vergangenen Mittwoch. Vor einer Woche hatte die Notenbank ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten, aber weitere Zinserhöhungen signalisiert. Die Fed hatte die Zinsen erstmals seit März 2022 nicht verändert. Derzeit liegt das Leitzinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent.