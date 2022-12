 US-Notenbankchef Powell sieht keine Zinssenkung im kommenden Jahr

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Notenbank Fed wird aus Sicht von Fed-Chef Jerome Powell ihre Leitzinsen im kommenden Jahr wohl nicht senken. Gefragt nach der Möglichkeit von Zinssenkungen im Jahr 2023, sagte Powell am Mittwoch in Washington: "Unser Fokus liegt derzeit darauf, die Geldpolitik so restriktiv zu gestalten, um die Inflation im Laufe der Zeit auf zwei Prozent zurückzuführen." Über Zinssenkungen mache man sich daher keine Gedanken.

WASHINGTON An den Märkten wird aktuell darauf spekuliert, dass sich die US-Wirtschaft im kommenden Jahr so stark abschwächt, dass die Fed kaum eine Wahl hat, als ihre Geldpolitik wieder zu lockern. Nach der jüngsten Zinsanhebung vom Mittwochabend hat die Fed ihre Leitzinsen in diesem Jahr zur Bekämpfung der hohen Inflation um 4,25 Prozentpunkte angehoben. Einige Marktteilnehmer sehen das Risiko, dass die Fed die US-Wirtschaft damit überfordert und in eine Rezession stürzt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

