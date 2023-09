US-Präsident Biden vor Generaldebatte in New York angekommen

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden ist vor der anstehenden UN-Generaldebatte in New York angekommen. Sein Flugzeug landete am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem John F. Kennedy Flughafen in der Ostküstenmetropole, wie mitreisende Journalisten berichteten. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden ab Dienstag über eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen werden - darunter auch Biden.