 US-Präsident Biden zeigt Verständnis für Selenskyjs Frust

VILNIUS (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden hat Verständnis dafür gezeigt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts der manchmal schleppenden internationalen Hilfe oft frustriert ist. "Aber ich verspreche Ihnen, dass die USA alles in ihrer Macht Stehende tun, um Ihnen das, was Sie brauchen, so schnell wie möglich zu geben", sagte Biden vor einem Gespräch der beiden am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius am Mittwoch. Er freue sich auf den Tag, an dem man auf einem Gipfel offiziell die Mitgliedschaft der Ukraine in dem Verteidigungsbündnis feiern werde, sagte Biden weiter. "Die schlechte Nachricht für Sie ist, dass sie uns nicht mehr los werden", scherzte er. "Sie müssen mit uns vorliebnehmen."

VILNIUS Biden lobte Selenskyj auch für dessen Mut. "Sie sind für die ganze Welt ein Beispiel dafür, was echten Mut ausmacht." Selenskyj sei mit seiner Unverwüstlichkeit und Entschlossenheit ein Vorbild. "Und den Frust, den kann ich mir nur vorstellen", sagte Biden weiter./trö/DP/jha