 US-Präsident spricht mit Xi über Menschenrechtsverletzungen Chinas

NUSA DUA (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden hat im Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Sorge über Menschenrechtsverletzungen in China ausgesprochen. Nach Angaben des Weißen Hauses zeigte sich Biden bei dem Treffen am Montag auf der indonesischen Insel Bali auch besorgt über das chinesische Vorgehen in der Nordwestregion Xinjiang, in Tibet und in Hongkong.

NUSA DUA Er habe auch Fälle von US-Bürgern angesprochen, die "fälschlicherweise" in China inhaftiert seien oder die Volksrepublik nicht verlassen dürften, teilte das Weiße Haus mit. In Hongkong geht die chinesische Regierung mit weitgehenden Sicherheitsgesetzen gegen die demokratische Oppositionsbewegung vor. Menschenrechtsgruppen werfen den chinesischen Behörden zudem vor, Minderheiten wie die Uiguren in Xinjiang sowie die Tibeter zu unterdrücken.

