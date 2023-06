 US-Regierung: Iran unterstützt Russland bei Bau von Drohnenfabrik

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die USA gehen davon aus, dass der Iran Russland mit Materialien zum Bau einer Drohnenfabrik versorgt. "Diese Anlage könnte Anfang nächsten Jahres voll betriebsbereit sein", sagte der Kommunikationsberater des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. Demnach wird diese Fabrik in der russischen Sonderwirtschaftszone Alabuga gebaut. Die US-Regierung beruft sich dabei unter anderem auf Satellitenbilder. "Die Unterstützung fließt in beide Richtungen: von Iran nach Russland und von Russland nach Iran", so Kirby.

WASHINGTON Russland biete dem Iran eine beispiellose Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich an, unter anderem bei Raketen, Elektronik und Luftabwehr. Die Partnerschaft zwischen Teheran und Moskau scheine sich zu vertiefen, mahnte Kirby. Seit Mai habe Russland Hunderte Drohnen sowie aus Ausrüstung für die Fabrik aus dem Iran erhalten. Diese Drohnen würden vom russischen Militär im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die Drohnen würden über das Kaspische Meer nach Russland verschifft, sagte Kirby weiter.