US-Regierung: Kein Atomdeal mit Iran in naher Zukunft in Sicht

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Regierung sieht "in naher Zukunft" keine Chance auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Dies sei weiterhin das Ziel, "wir sind nur nicht in einer Position, in der das in naher Zukunft ein wahrscheinliches Ergebnis ist", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag.