 US-Verbraucherschutzbehörde will Activision-Kauf durch Microsoft verhindern

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC will die Übernahme des Videospieleentwicklers Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft verhindern. Der rund 69 Milliarden US-Dollar teure Kauf würde es Microsoft ermöglichen, den Wettbewerb rund um seine Videospielekonsole Xbox zu unterdrücken, teilte die FTC am Donnerstag mit. Der Konzern habe bereits gezeigt, dass er den Videospiele-Konkurrenten Inhalte vorenthalten könne und das auch tue. Experten hatten bereits mit Widerstand der Behörde gerechnet.

WASHINGTON Neben "Call of Duty" gehören zu Blizzard auch Titel wie "Overwatch", "World of Warcraft", "Starcraft" und "Hearthstone". Microsoft, das bereits Spielestudios mit bekannten Titeln wie "Doom" und "Minecraft" unter seinem Dach hat, würde seine Marktposition mit Activision Blizzard deutlich stärken. Die Aktien von Activision Blizzard fielen zuletzt um mehr als zwei Prozent, Microsoft notierten rund ein Prozent im Plus.