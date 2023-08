 US-Verlag Simon & Schuster geht an Finanzinvestor KKR

NEW YORK (dpa-AFX) -Der bekannte US-Verlag Simon & Schuster soll künftig einem Finanzinvestor gehören. Der Medienriese Paramount einigte sich mit der Investmentfirma KKR auf einen Kaufpreis von 1,62 Milliarden Dollar (rund 1,47 Mrd Euro), wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Zu den Autoren von Simon & Schuster gehört unter anderem Stephen King.

NEW YORK Simon & Schuster stand seit 2020 zum Verkauf. Zunächst wollte der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Konkurrent Penguin Random House das New Yorker Verlagshaus kaufen. Doch der 2,18 Milliarden Dollar schwere Deal wurde im vergangenen Herbst von US-Wettbewerbshütern mit einer erfolgreichen Klage verhindert. Auch der Verkauf an KKR muss noch von Regulierern abgesegnet werden.