 US-Versicherer Travelers steckt Katastrophenschäden besser weg als gedacht

NEW YORK (dpa-AFX) -Der US-amerikanische Schadenversicherer Travelers hat trotz stark gestiegener Katastrophenschäden im ersten Quartal nur einen leichten Gewinnrückgang erlitten. Mit 975 Millionen US-Dollar (890 Mio Euro) lag der Überschuss vier Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Damit übertraf der Versicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Allerdings lag der hohe Gewinn auch an einem positiven Steuereffekt von 211 Millionen Dollar. Die Travelers-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut zweieinhalb Prozent zu.

NEW YORK So musste Travelers diesmal mit 535 Millionen Dollar für Katastrophenschäden geradestehen, vor allem infolge von starkem Wind und Hagelstürmen. Im Vorjahreszeitraum hatten solche Schäden nur mit 160 Millionen Dollar zu Buche geschlagen. Dass der Versicherer die neueste Belastung gut wegsteckte, lag auch an überraschend deutlich gestiegenen Beitragseinnahmen: Die Nettoprämien stiegen um zwölf Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Die Aktionäre können sich nun auf eine höhere Ausschüttung freuen: Die reguläre Quartalsdividende soll um acht Prozent auf einen Dollar je Aktie steigen. Zudem machte der Travelers-Verwaltungsrat den Weg zum Rückkauf eigener Aktien im Wert von fünf Milliarden Dollar frei.