 USA: Bauausgaben sinken erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) -Der US-Immobilienmarkt neigt weiter zur Schwäche. Im August gingen die Bauausgaben zum dritten Mal in Folge zurück. Auf Monatssicht sanken sie um 0,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen moderateren Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Der US-Immobiliensektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter knappe Baumaterialien und steigende Hypothekenzinsen.